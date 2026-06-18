Астролог назвал знаки Зодиака, которые не реагируют на чужую критику

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И пока одни переживают из-за каждого недоброго слова, услышанного ими от окружающих, другие просто пропускают их мимо ушей.

Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые не реагируют на чужую критику.

Близнецы

Близнецы часто меняют свое мнение о том или ином объекте, и собственная персона в этом смысле — не исключение. Несмотря на то, что на этот счет у них существует как минимум две точки зрения, обе они по-настоящему комплементарные — критику в отношении своей персоны они совершенно не допускают.

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Водолей

Водолеям в большинстве случаев, хоть в это и трудно бывает поверить окружающим, все равно, что они о них говорят. Они могут критиковать их, как хотят — хоть прямо, хоть завуалировано, представители знака только плечами пожмут: для них главное — добиться своей цели, а все остальное не имеет никакого значения.

Лев

Львы, как представители самого самоуверенного знака Зодиака, искренне не понимают, как можно критиковать такое совершенство, как они. Услышав чьи-то едкие замечания в свой адрес, они, как правило, объясняют их банальной завистью и, надо это признать, часто бывают правы — до них действительно далеко не все могут дотянуться.

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