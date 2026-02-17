Астролог назвал знаки Зодиака, которые не считают невежество недостатком

Гороскоп / © Credits

Но их скудость в любом конкретном случае объясняется разными причинами: у кого-то просто не было возможности получить достойное образование, а другие не считал — и не считает — его необходимым.

Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые не считает невежество недостатком.

Водолей

Водолеи подобны Шерлоку Холмсу, который считал, что человек должен знать только то, что необходимо ему по роду деятельности, а все остальное — «мусор», без которого вполне можно обойтись. Подобная уверенность делает их профессионалами высшей марки, а вот побеседовать с ими на отвлеченные темы в большинстве случаев не удастся.

Близнецы

Близнецы знают много, но, как правило, сведения, которыми они обладают, сосредоточены только на сфере их интересов, которая зачастую является довольно узкой. А вот эрудиция — не самая сильная их сторона, они могут быть даже не в курсе фактов и данных из программы средней школы — все это просто не вызывает у него никакого любопытства.

Лев

Львы, несмотря на огромное количество присущих им достоинств, обладают и как минимум одним серьезных недостатков — иногда они недостаточно образованы. Им кажется, что они и так достаточно много знают, а остальные сведения им просто ни к чему, к тому же им жаль тратить на их приобретение свое драгоценное время и силы.

