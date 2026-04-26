- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 167
- Время на прочтение
- 2 мин
Астролог назвал знаки Зодиака, которые не смогут отдохнуть в неубранной комнате
С тем, что в доме должен быть порядок и уют, конечно же, не станет спорить никто.
Но если одни вполне могут допустить в этом отношении некоторую небрежность, другие будут активно и фанатично бороться с каждой пылинкой.
Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые н смогут отдохнуть неубранной комнате.
Дева
Девы по праву считаются самыми чистоплотными знаками зодиакального круга — в их доме всегда царят образцовые чистота и порядок. И тот факт, что они не смогут полноценно отдохнуть в комнате, где что-то не вымыто или не вытерто, преувеличением не является: они просто не могут расслабиться, зная, что не довели помещение до стерильного состояния.
Весы
Весам очень важна гармония в окружающем их пространстве, а без идеальной чистоты она, на их взгляд, невозможна. Поэтому представители знака, конечно, могут попытаться отдохнуть в комнате, которая по какой-то причине не убрана идеально, но у них это, скорее всего, не получится — вместо релакса они постоянно будут думать о несовершенстве окружающего пространства.
Телец
Тельцы — представители одного из самых спокойных и терпеливых знаков Зодиака, но есть вещи, которые их всерьез раздражают. И одно из них — отсутствие в окружающем пространстве чистоты и порядка. Они, как ценили комфорта, не могут находиться в тщательно и скрупулезно убранном помещении — им кажется, что они в нем просто задыхаются.
