Астролог назвал знаки Зодиака, которые не соглашаются заключать брачный контракт

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Заключающие его молодожены часто заключают его, считая, что он упрощает и упорядочивает материальные и финансовые отношения. Зачастую это соответствует истине, хотя решаются на него не все.

Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые не соглашаются заключать брачный контракт.

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Стрелец

Стрельцы, заключая брак, каждый раз уверены, что эти отношения у них — навсегда, но подсознательно понимают, что это не так — любое новое увлечение может нарушить даже счастливую совместную жизнь. Именно поэтому представители знака справедливо полагают: если каждый раз заключать брачный контракт, пожалуй, останешься ни с чем.

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Лев

Львы считают любые ограничения — а брачный контракт они рассматривают именно с такой точки зрения — унижением собственного достоинства, чего представители этого знака никогда и ни за что не станут терпеть. При этом материальные соображения в их неприятии играют незначительную роль, основная причина дл отказа — моральный дискомфорт в паре.

Водолей

Водолеи — как творческий и свободолюбивый знак — уверены, что заключение брачного контракта означает только одно: в таком союзе между партнерами нет чувств — их заменила материальная составляющая. Им, на их взгляд, в такой — меркантильной, лишенной какой-либо романтики — связи просто нечего делать.

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