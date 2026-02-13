Астролог назвал знаки Зодиака, которые не стремятся нравиться всем подряд

Гороскоп / © Credits

Мы и так слишком часто жертвуем собственными интересами, чтобы заслужить похвалу окружающих, но есть и те, кто ориентируется только на самих себя. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые не стремятся понравиться всем подряд.

Лев

Львам мысль о том, что они могут кому-то не понравиться, даже в голову не приходит: на их взгляд, не стоит думать о том, что и так понятно — по умолчанию. Ну а если кому-то в представителях знака что-то не устраивает, то это не их проблемы, а тех, кто — исключительно по причине «собственной глупости и недалекости» — их не понимает.

Козерог

Козероги, как правило, слишком сосредоточены на решаемых ими задачах, чтобы реагировать на то, что думают о них окружающие люди. И дело даже не в том, что они чересчур уверены в себе, просто в сфере их интересов репутация человека, который нравится всем без исключения, стоит далеко не на первом — а иногда и на последнем — месте.

Водолей

Для Водолеев главное — нравиться самим себе, и с этим у них проблем нет, а вот что думают о них окружающие, уже не столь важно. Хотя, надо признать, представители знака, будучи на редкость обаятельными и привлекательными, умеют нравится всем без исключения, не прилагая для этого абсолютно никаких усилий.

