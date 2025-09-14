Астролог назвал знаки Зодиака, которые не терпят дома животных

Гороскоп / © Credits

В качестве домашних любимцев держат уже не только собак и кошек, но и других – иногда и экзотических – питомцев. Но есть и те, кто не хочет заводить никакого – даже самого безобидного – «жильца», и причины у каждого из них – свои. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые не терпят в доме животных.

Дева

Девы – фанаты чистоты и порядка, поэтому все, что его нарушает, включая даже близких люде, безумно раздражают представителей знака. что уж тут говорить о домашних животных. При одной мысли о том, что кошка или собака нарушат идеальное состояние дома, приводит их в настоящий – и неописуемый – ужас.

Козерог

Козероги уверены, что любые животные – включая домашних – являются переносчиками опасных для человека болезней, поэтому они – за редким исключением – не хотят видеть их в своем доме. Даже если кто-то из братьев наших меньших усилием родственников проникнет в их дом, представители знака выдворят его оттуда.

Рак

О Раках нельзя сказать, что они не любят животных – они совсем не против поиграть с ними, но – ровно до тех пор, пока это доставляет им удовольствие, которое, как известно, не могут длиться вечно. Правда, если кошка или собака становится членом их семье, они распространяют на них любовь и заботу, как и на других е членов.

