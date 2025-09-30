Астролог назвал знаки Зодиака, которые не учатся на своих ошибках

Гороскоп / © Credits

Наступив несколько пару раз на одним и те же грабли, мы в конце концов понимаем, где ошиблись, и больше так не делаем.

Но есть среди нас и те, кто не делает выводов из собственных промахов и набивает себе «шишки» снова и снова. Астролог Людмила Булгакова назвал знаки Зодиака, которые не учатся на своих ошибках.

Водолей

Водолеи — главные пофигисты зодиакального круга, которые никогда не анализируют свои ошибки и не делают из них выводы. Каждый раз они думают, что их прошлые промахи были чистой случайностью, а, значит, в будущем все обойдется и их пронесет, поэтому снова попадают в неприятную ситуацию.

Овен

Овны чересчур самоуверенны — они всегда считают, что, поступая так или иначе, делают единственно правильный выбор, и очень удивляются, когда оказывается, насколько сильно они ошиблись. Однако в следующий раз, когда жизнь ставит их в аналогичную ситуацию, делают тоже самое — исключительно из упрямства.

Близнецы

Близнецов в таких случаях — впрочем, как и в любых других житейских ситуациях — подводит их двойственность. В случае, когда нужно принять важное решение, одна их часть говорит, что они снова могут сделать ошибку, а вторая утверждает противоположное и — в очередной раз наступают на грабли.

