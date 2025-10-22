Астролог назвал знаки Зодиака, которые не улаживают, а разжигают начатый конфликт

Гороскоп / © Credits

Кто-то старается как можно быстрее ее уладить, а кто-то — не только намеренно затягивает, но и «подливают масла в огонь». Во многом действия предопределены не только типом личности, но и датой рождения. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые в случае конфликта всячески разжигают его.

Овен

Овны известны своей вспыльчивостью, которая во многом определяет их поведение — особенно, в конфликтных ситуациях. В таких случаях они как будто бы ходят по кругу: казалось бы, все поводы для недовольства исчерпаны, но тут представители знака вспоминают, с чего начался скандал, и снова начинают истерить.

Дева

Девы кажутся спокойными внешне, но в душе — особенно если собеседник сумел задеть их за живое — у них в конфликтных ситуациях бушует настоящий ураган. При этом они не успокоятся, пока противник не будет повержен — в прямом или переносном смысле, и пока такой результат не получен, утихнуть конфликту они не дадут.

Рак

Раки, которые являются людьми мягкими и покладистыми, тем не менее, очень обидчивы, и, умудрившись их обидеть, просто так вы от них не отделаетесь. Они будут «подливать масла» в огонь конфликта до тех пор, пока не выпьют чашу своих страданий — или того, что они за них принимают — до дна, а заодно не полностью изведут своего обидчика.

