Астролог назвал знаки Зодиака, которые не умеют делать подарки

День святого Валентина – хороший повод поговорить о подарках, без которых трудно представить этот праздник.

Дарить их – настоящее искусство, которым обладают не все. Для некоторых из нас покупка и преподнесение этого самого подарка – настоящая мука. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые не умеют дарить подарки.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Близнецы известны тем, что не покупают подарки специально, а передаривают то, что преподнесли им – причем выбирают предметы, которые им не подошли или не понравились, за что друзья и знакомые часто на них обижаются. Они считают хорошим подарком корпоративные наборы, в которые входят блокноты, ручки и календарики, вещи, которые им не понравились при домашней примерке, или чей-то презент, которому они не нашли применения – например, подсвечник, не подходящий к стилю интерьера.

Козерог (22.12 – 20.01)

Козерогов часто считают жадными, но на самом деле они просто не знают, что именно можно – или нужно – подарить каждому конкретному человеку. Необходимость что-то выбрать в магазине вводит их в ступор, из которого они тщетно пытаются выбраться, глядя на витринное разнообразие. Интересно, понравится тому, кого они хотят одарить, вещь, которую они присмотрели? Жаль, что нельзя у него об этом спросить, ведь тогда не получится сюрприза. В результате, так ничего и не отыскав, представители знака дарят деньги.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Стрельцы любят радовать окружающих, но с подарками всегда попадают впросак. У них возникают только банальные предположения относительно того, что может понравиться человеку, которому предназначается презент. В результате они всегда выбирают что-то такое, что сами себе никогда бы не купили – например, носки, чашки и носовые платки, но их это совершенно не смущает. К тому же за большим количеством дел, которые представители знака на себя взваливают, они могут вообще забыть о празднике и, соответственно, о подарке, но на этих больших детей обижаться нельзя.

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