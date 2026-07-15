Астролог назвал знаки Зодиака, которые не умеют делегировать полномочия

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Взвалив все на себя –как на работе, так и дома –легко можно и надорваться, поэтому желательно находить тех, кто может оказать посильную помощь.

Увы, делать это умеют не все — для кого-то проще все тянуть самому, чем перекладывать свои обязанности на других.

Астролог Людмила Булгакова назвал знаки Зодиака, которые не умеют делегировать полномочия.

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Козерог

Козероги в работе больше всего ценят качество, а его, по мнению самих представителей знака, могут обеспечить только они сами, поэтому и доверять могут только себе. Представители знака готовы сутками трудиться над проектом, но не подпустят никого, кто мог бы испортить их безупречную работу.

Дева

Девы никогда не бывают довольны тем, что делают другие люди — на их взгляд, это не может быть действительно идеальным, а другого результат быть не может и не должен. Из-за этого представители знака все, всегда и за всеми переделывают, поэтому им проще все сделать самим, чем потом исправлять недоделки.

Рак

Раки, даже перепоручив кому-нибудь одно из своих дел, буквально не находят себе места, опасаясь за его судьбу. При этом они все время порываются контролировать действия своего помощника, но, поскольку покоя им это не приносит, в результате все переигрывают и берутся за дело сами — так им спокойнее.

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