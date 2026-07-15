ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
391
Время на прочтение
2 мин

Астролог назвал знаки Зодиака, которые не умеют делегировать полномочия

Правило «хочешь сделать хорошо, сделай сам», конечно, оправдывает себя на все сто процентов, вот только это довольно утомительно.

Автор публикации
Фото автора: Мила Королева Мила Королева
Комментарии
Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Взвалив все на себя –как на работе, так и дома –легко можно и надорваться, поэтому желательно находить тех, кто может оказать посильную помощь.

Увы, делать это умеют не все — для кого-то проще все тянуть самому, чем перекладывать свои обязанности на других.

Астролог Людмила Булгакова назвал знаки Зодиака, которые не умеют делегировать полномочия.

Козерог

Козероги в работе больше всего ценят качество, а его, по мнению самих представителей знака, могут обеспечить только они сами, поэтому и доверять могут только себе. Представители знака готовы сутками трудиться над проектом, но не подпустят никого, кто мог бы испортить их безупречную работу.

Дева

Девы никогда не бывают довольны тем, что делают другие люди — на их взгляд, это не может быть действительно идеальным, а другого результат быть не может и не должен. Из-за этого представители знака все, всегда и за всеми переделывают, поэтому им проще все сделать самим, чем потом исправлять недоделки.

Рак

Раки, даже перепоручив кому-нибудь одно из своих дел, буквально не находят себе места, опасаясь за его судьбу. При этом они все время порываются контролировать действия своего помощника, но, поскольку покоя им это не приносит, в результате все переигрывают и берутся за дело сами — так им спокойнее.

Читайте также:

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
391
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie