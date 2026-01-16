Астролог назвал знаки Зодиака, которые не умеют держать язык за зубами

Гороскоп / © Credits

Реклама

По самым разным причинам у таких людей слова значительно опережают мыслительный процесс, о чем им постоянно приходится жалеть, хотя негативный опыт их, как правило, ничему не учат.

Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые не умеют держать язык за зубами.

Овен

Овны — в силу своей вспыльчивости — все делают быстро: и делают, и говорят. Чаще всего их слова и действия оказываются ошибочными, поскольку представители знака не дают себе времени, чтобы хоть немного над ними подумать, но заставить их промолчать в нужное время практически невозможно.

Реклама

Близнецы

Близнецы — и это обусловлено двойственностью их натуры — в различных ситуациях ведут себя по-разному: могут смолчать, а могут рассказать собеседнику все, включая факты, о которых стоило бы умолчать. О своей болтливости представители знака впоследствии жалеют, но вернуть их обратно не в состоянии.

Стрелец

Стрельцы часто страдают от своей доверчивости и открытости. Если представители знака обладают знаниями, которые могут помочь их собеседнику в сложной ситуации, они обязательно расскажут ему об этом. Иногда — в ущерб самим себе, поскольку сами уже не могут воспользоваться удачной возможностью.

Читайте также: