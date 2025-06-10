Астролог назвал знаки Зодиака, которые не умеют флиртовать

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Содержание Стрелец Дева Лев

Казалось бы, без него сложно обойтись, но это правило работает не для всех — есть и те, кто не знает, как пользоваться этим мощным оружием. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые не умеют флиртовать.

Стрелец

Стрельцы вообще начисто лишены какой-либо хитрости, и кокетство, а именно оно составляет основу флирта, в этом смысле — не исключение. Представители знака не понимают тактики «шаг вперед и два назад»: если им не отвечают взаимностью, они находят новый объект для своих чувств.

Дева

Девы слишком холодны — или хладнокровны? — для того, чтобы тратить силы на флирт — такие расходы внутренних ресурсов представители знака считают бессмысленными. Если они кому-то нравятся, то без любовной игры вполне можно обойтись, а если не нравятся, то и тем более.

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Лев

Львы не видят смысла во флирте, поскольку — во всяком случае, на их взгляд — ни в чем подобном не нуждаются. Такие — во всех отношениях привлекательные — люди как они должны получать все, включая романтические чувства по умолчанию, ведь они этого достойны.

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