Астролог назвал знаки Зодиака, которые не умеют хитрить

Гороскоп / © Credits

Реклама

Как правило, ее выбирают те, кто всем способам получить желаемое предпочитают хитрость. А вот что делать тем, кто не умеет скрывать свои истинные намерения, пользоваться ловкими приемами, уловками и ухищрениями? Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые не умеют хитрить.

Овен

Овны — самый стремительный знак Зодиака, поэтому на обдумывание хитрых схем, которые позволили бы им добиться поставленной цели, у них просто не хватает времени. Позже, уже наломав дров, они понимают, что можно было бы слукавить и получить свое проще и быстрее, но уже поздно что-то менять.

Козерог

Козероги не понимают, кому и зачем нужна хитрость, если любой цели можно достичь проще — сказав правду. К тому же представителям знака жаль тратить время на уловки и интриги, поскольку о отвлекают их от основного вида их деятельности — любимой работы.

Реклама

Стрелец

Стрельцы бесхитростны от природы — они не умеют лгать, предпочитая всем и при любых обстоятельствах говорить правду. Если же по какой-то причине они решат ее утаить, то обязательно запутаются, забудут, кому и что говорили, и поэтому обязательно поставят себя в неловкое положение.

Читайте также: