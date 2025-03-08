Астролог назвал знаки Зодиака, которые не умеют извиняться

В общении с окружающими нас людьми не последнюю роль играет умение признавать свою вину и просить прощения у тех, кого обидели.

Каждому из нас в течение жизни приходится – с разной степенью ловкости – приносить свои извинения людям, которых мы умудрились ранить – как нечаянно, так и нарочно. Вот только делаем мы это по-разному: одни знают, как найти нужные слова и исправить ситуацию, а у других это – не получается. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые никогда не умеют извиняться.

Близнецы

Близнецы слишком легкомысленно относятся к отношениям с людьми – как посторонними, так и близкими. Возможно, именно поэтому, поссорившись с кем и, понимая, что в произошедшем, именно их вина, не торопятся ее признавать, что приводит к разрушению даже самых крепких отношений.

Телец

Тельцы чересчур упрямы, чтобы первыми мириться и, как следствие, приносить кому бы то ни было свои извинения. Как бы они ни были неправы, они этого никогда не признают, а на любые претензии станут отвечать нападение, считая его лучшим способом защиты.

Стрелец

Стрельцы извиняются охотно, но в некоторых случаях лучше бы они этого не делали. Педстаивтели знака никогда не ограничиваются простой и краткой просьбой о прощении, а накручивают вокруг нее такие словесные конструкции, которые сами по себе можно воспринимать как оскорбление.

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