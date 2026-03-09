Астрологиня назвала знаки зодіака, которые не умеют копить деньги

Гороскоп / © Credits

Транжирство, которое не удается взять под контроль, не позволяет накопить нужную сумму на черный день или, наоборот, на свою мечту, приводит к тому, что мы остаемся без того, что принято называть финансовой подушкой безопасности.

Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые не умеют копить деньги.

Близнецы

О Близнецах нельзя сказать, что они совсем не умеют копить деньги. Справедливости ради надо сказать, что какое-то время им удается держаться, отгадывая значительные суммы, но — ровно до того момента, когда они находят способ их потратить. Чаще всего это происходит, когда они отправляются на шопинг — особенно за границей.

Стрелец

Стрельцы, пожалуй, самый безалаберный в финансовом отношении знак зодиакального круга. Они не умеют — а, возможно, и не хотят — считать деньги, спуская их на самые разные — в большинстве случаев, ненужные им — покупки, ну а уж потратиться — на путешествия или другие удовольствия — как говорится в таких случаях, святое дело.

Водолей

Водолеи славятся спонтанными покупками, которых они порой и сами от себя не ожидают. Так, имея на карточке некоторую сумму, собранную ими для важного приобретения, но при этом увидев на полке магазина нечто, не являющееся предметом первой необходимости, они тут же — и с радостью — отдадут все, что насобирали, отказывая себе во многом.

