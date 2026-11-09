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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
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Время на прочтение
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Астролог назвал знаки Зодиака, которые не умеют кривить душой

Говорить неправду — по самым разным причинам — хотя бы раз в жизни приходилось говорить каждому из нас.

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Фото автора: Мила Королева Мила Королева
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Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Кто-то не хотел обидеть своего собеседника, кто-то боялся выдать чужую — или свою — тайну, но есть и те, кто — так они устроены — физически не может солгать.

Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые не умеют кривить душой.

Овен

Овны слишком торопятся высказать свое мнение по тому или иному вопросу, поэтому не оставляют себе времени на размышления — язык у них идет впереди разума. Хотя, если бы они хоть немного подумали, то, возможно, и покривили бы душой, солгав в том или ином вопросе.

Дева

Девы говорят правду из принципа, и очень этим гордятся, хотя в некоторых — особо сложных случаях — могли бы и промолчать. Но, сделав это, представители знака останутся недовольны собой, чего они допустить не могут, поскольку это нанесет ущерб их самооценке.

Стрелец

Стрельцы, как самый доброжелательный знак зодиакального круга, не станут говорить правду, которая может обидеть их собеседника. Но и врать они не станут, в таком случае для них лучшая тактика — молчание, что они и делают, сохраняя мирные отношения с людьми.

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