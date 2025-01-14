Астролог назвал знаки Зодиака, которые не умеют обманывать

Обман – в любом случае вещь неприятная, даже если он преследует благие – как нам кажется – цели.

Правда, далеко не все умеют сочинить придумать достоверную ложь, убедительно произнести ее, а впоследствии еще и не забыть, что и при каких обстоятельствах говорил. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки зодиака, которые не умеют – или не хотят – обманывать.

Стрелец

Стрельцы – в силу присущей им стремительности – так быстро выпаливают собеседнику правду, что на придумывание лжи у них просто не остается времени. К тому же, они не умеют долго держать в памяти придуманную ими ложь, поэтому, во избежание неловких ситуаций, предпочитают правду.

Телец

Тельцы слишком ленивы для того, чтобы лгать: обман предполагает лишние телодвижения, а их представители знака предпочитают не совершать в любой ситуации. Поэтому с ними смело можно общаться, е ожидая подвоха с этой стороны: нагрубить они могут, а вот солгать – нет.

Дева

Девы – люди принципиальные, и именно это их качество мешает им обманывать: они уверены, что лгать нельзя. Но иногда оно оборачивается против их собеседников: под ее видом они преподносят окружающим неприятные вещи, о которых можно было и промолчать.

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