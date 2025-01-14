Астролог назвал знаки Зодиака, которые не умеют обманывать

Обман – в любом случае вещь неприятная, даже если он преследует благие – как нам кажется – цели.
Правда, далеко не все умеют сочинить придумать достоверную ложь, убедительно произнести ее, а впоследствии еще и не забыть, что и при каких обстоятельствах говорил. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки зодиака, которые не умеют – или не хотят – обманывать.
Стрелец
Стрельцы – в силу присущей им стремительности – так быстро выпаливают собеседнику правду, что на придумывание лжи у них просто не остается времени. К тому же, они не умеют долго держать в памяти придуманную ими ложь, поэтому, во избежание неловких ситуаций, предпочитают правду.
Телец
Тельцы слишком ленивы для того, чтобы лгать: обман предполагает лишние телодвижения, а их представители знака предпочитают не совершать в любой ситуации. Поэтому с ними смело можно общаться, е ожидая подвоха с этой стороны: нагрубить они могут, а вот солгать – нет.
Дева
Девы – люди принципиальные, и именно это их качество мешает им обманывать: они уверены, что лгать нельзя. Но иногда оно оборачивается против их собеседников: под ее видом они преподносят окружающим неприятные вещи, о которых можно было и промолчать.
Читайте также:
- Китайский гороскоп по знакам на 2025 год: что принесет нам Зеленая Деревянная Змея
- Что ждет в новом - 2025 - году все знаки Зодиака: прогноз известного астролога
- Селена в Раке с 11 января до 12 августа 2025 года: что нас ждет в это время
- Финансовый гороскоп на неделю: кого из знаков Зодиака ждет прибыль с 13-19 января
- Любовный гороскоп на неделю: каким знакам Зодиака повезет с 13 по 19 января