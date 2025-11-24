- Дата публикации
-
Астрология
- Астрология
- Количество просмотров
- 229
- Время на прочтение
- 1 мин
Астролог назвал знаки Зодиака, которые не умеют общаться с маленькими детьми
Принято считать, что взрослые и дети легко понимают друг друга — как говорят в таких случаях, по умолчанию
На самом деле такое утверждение далеко не всегда соответствует реальности, особенно когда речь идет о совсем маленьких детях — не младенцах, но еще и и не подростках: многие испытывают трудности в нахождении с ними общего языка. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые не умеют общаться с маленькими детьми.
Овен
Овнам для общения с маленькими людьми не хватает того, без чего оно просто невозможно, — терпения. Представители знака слишком спешат — как в переносном, так и в самом прямом смысле, в то время как диалог с человеком, которому от роду всего несколько лет, должен быть неторопливым — они не поспевают за ходом мыслей взрослых.
Козерог
Козерогам для общения нужен полноценный собеседник, поэтому они начинают разговаривать с детьми — включая их собственных отпрысков — они начинают только тогда, когда те достигают подросткового возраста. Пока же этого не произошло, им с ними просто неинтересно, поскольку они не могут найти тему для общения, которая занимала бы обе стороны.
Близнецы
Близнецы не понимают, что хотят им сказать маленькие дети — ни одна сторона их двойственной натуры не воспринимают темы для разговора, предлагаемые им малолетними собеседниками, всерьез. В тех случаях, когда представители знака вынуждены вести такого рода диалоги, они отчаянно скучают и стремятся как можно быстрее «свернуть» разговор.