Астролог назвал знаки Зодиака, которые не умеют общаться с маленькими детьми

На самом деле такое утверждение далеко не всегда соответствует реальности, особенно когда речь идет о совсем маленьких детях — не младенцах, но еще и и не подростках: многие испытывают трудности в нахождении с ними общего языка. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые не умеют общаться с маленькими детьми.

Овен

Овнам для общения с маленькими людьми не хватает того, без чего оно просто невозможно, — терпения. Представители знака слишком спешат — как в переносном, так и в самом прямом смысле, в то время как диалог с человеком, которому от роду всего несколько лет, должен быть неторопливым — они не поспевают за ходом мыслей взрослых.

Козерог

Козерогам для общения нужен полноценный собеседник, поэтому они начинают разговаривать с детьми — включая их собственных отпрысков — они начинают только тогда, когда те достигают подросткового возраста. Пока же этого не произошло, им с ними просто неинтересно, поскольку они не могут найти тему для общения, которая занимала бы обе стороны.

Близнецы

Близнецы не понимают, что хотят им сказать маленькие дети — ни одна сторона их двойственной натуры не воспринимают темы для разговора, предлагаемые им малолетними собеседниками, всерьез. В тех случаях, когда представители знака вынуждены вести такого рода диалоги, они отчаянно скучают и стремятся как можно быстрее «свернуть» разговор.