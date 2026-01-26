- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 720
- Время на прочтение
- 2 мин
Астролог назвал знаки Зодиака, которые не умеют планировать свой бюджет
Материальное благополучие зависит не столько от масштаба заработной платы, сколько от умения правильно распланировать свои траты.
Поэтому одни из нас всегда при деньгах, а у других, как говорят в таких случаях, с финансами то густо, то пусто.
Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые не умеют планировать свой бюджет.
Водолей
Водолеи подчиняют жизнь не общепринятым правилам относительно того, как поступать правильно, а как — нет, а внутренним алгоритмам: занимаясь новым — важным для себя — проектом, они могут неделями сидеть на гречке с сосисками, а потом потратить все имеющиеся у них в наличии деньги на какую-то безделушку — например, утонченную фарфоровую статуэтку.
Скорпион
Скорпионы из тех людей, которые легко зарабатывают деньги, но при этом также легко их тратят. Самой большой статьей их расходов является благотворительность: представители знака, от сложности характера которых ходят легенды, не могут спокойно смотреть на людей или животных, оказавшихся в сложном положении.
Стрелец
Стрельцы — люди увлекающиеся: увидев нечто, что им очень понравится, они готовы спустить на эту вещь весь свой бюджет, при этом совершенно не думая о возможных последствиях. Когда же им указывают на неразумность такого поступка, отвечают, как правило, одно: мы живем один раз, так зачем отказывать себе в маленьких и больших удовольствиях?
