Астролог назвал знаки Зодиака, которые не умеют планировать свой бюджет

Поэтому одни из нас всегда при деньгах, а у других, как говорят в таких случаях, с финансами то густо, то пусто.

Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые не умеют планировать свой бюджет.

Водолей

Водолеи подчиняют жизнь не общепринятым правилам относительно того, как поступать правильно, а как — нет, а внутренним алгоритмам: занимаясь новым — важным для себя — проектом, они могут неделями сидеть на гречке с сосисками, а потом потратить все имеющиеся у них в наличии деньги на какую-то безделушку — например, утонченную фарфоровую статуэтку.

Скорпион

Скорпионы из тех людей, которые легко зарабатывают деньги, но при этом также легко их тратят. Самой большой статьей их расходов является благотворительность: представители знака, от сложности характера которых ходят легенды, не могут спокойно смотреть на людей или животных, оказавшихся в сложном положении.

Стрелец

Стрельцы — люди увлекающиеся: увидев нечто, что им очень понравится, они готовы спустить на эту вещь весь свой бюджет, при этом совершенно не думая о возможных последствиях. Когда же им указывают на неразумность такого поступка, отвечают, как правило, одно: мы живем один раз, так зачем отказывать себе в маленьких и больших удовольствиях?

