Астролог назвал знаки Зодиака, которые не умеют принимать комплименты

Все мы любим получать комплименты, но далеко не все умеют их принимать.

Причины у такой психологической аномалии могут быть самыми разными, а вот последствия у нее чаще всего однозначные – со временем человеку просто перестают их говорит: зачем, если он неадекватно реагирует или не реагирует вообще? Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые е умеют принимать комплименты.

Рак

Раки не принимают комплементы как должное по причине своей скромности и застенчивости. Они очень смущаются, когда им говорят приятные для них вещи, поэтому реагируют неожиданно – отрицают услышанное: дескать, ну что вы – это совсем не обо мне.

Козерог

Козероги в глубине души, хоть они и тщательно это скрывают, неуверенные в себе люди, поэтому сомневаются в том, что им говорят правду. Более того, они начинают подозревать собеседника в корысти: а вдруг он таким образом хочет добиться каких-то результатов?

Дева

Девы – представители закрытого и подозрительного знака, которые не верят, что им по доброй воле будут говорить комплименты. Нет, они не сомневаются в том, что все сказанное – правда, но, как правило, сделают совершенно неожиданный вывод: собеседник им просто… завидует.

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