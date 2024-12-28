Категория
Леди
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Астролог назвал знаки Зодиака, которые не умеют принимать комплименты

Астролог назвал знаки Зодиака, которые не умеют принимать комплименты

Прогноз астролога / Фото: Credits

Все мы любим получать комплименты, но далеко не все умеют их принимать. 

Причины у такой психологической аномалии могут быть самыми разными, а вот последствия у нее чаще всего однозначные – со временем человеку просто перестают их говорит: зачем, если он неадекватно реагирует или не реагирует вообще? Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые е умеют принимать комплименты. 

Рак

Раки не принимают комплементы как должное по причине своей скромности и застенчивости. Они очень смущаются, когда им говорят приятные для них вещи, поэтому реагируют неожиданно – отрицают услышанное: дескать, ну что вы – это совсем не обо мне. 

Козерог

Козероги в глубине души, хоть они и тщательно это скрывают, неуверенные в себе люди, поэтому сомневаются в том, что им говорят правду. Более того, они начинают подозревать собеседника в корысти: а вдруг он таким образом хочет добиться каких-то результатов?                                                            

Дева

Девы – представители закрытого и подозрительного знака, которые не верят, что им по доброй воле будут говорить комплименты. Нет, они не сомневаются в том, что все сказанное – правда, но, как правило, сделают совершенно неожиданный вывод: собеседник им просто… завидует. 

Читайте также:

Клопотенко прокомментировал скандал со съемками в Лавре

Клопотенко прокомментировал скандал со съемками в Лавре

Похожие темы:

Следующая публикация