Астролог назвал знаки Зодиака, которые не умеют признаваться в любви

Часто приходится слышать, что женщины любят ушами, а значит, для них очень важны романтические признания.
Но, увы, далеко не все мужчины спешат говорить о чувствах, которые испытывают – из некоторых представителей сильного пола в этом смысле клещами слова не вытянешь. Они и сами не рады этой своей особенности, но поделать ничего не могут – так уж они устроены. Астролог Людмила Булгакова назвала мужчин Зодиака, которые не умеют признаваться в любви.
Козерог
Козероги-мужчины со стороны кажутся очень строгими и суровыми, и, хотя на самом деле это не так, но они в этом ни за что не признаются – слишком боятся, что окружающие воспользуются их слабостью. Этим же опасением вызвано и их нежелание – и неумением – говорить о своих чувствах.
Телец
Тельцы уверены, что лучшее слово – это дело: зачем рассыпаться в комплиментах и признаниях, если поступки – а также конфеты-букет и подарки – говорят сами за себя. К тому же, представителям банально лень придумывать словесные реверансы, в которых они не сильны.
Рыбы
Рыб косноязычными никак не назовешь – они умеют красиво и по делу говорить, но вот рассказывать о свих чувствах, как правило, категорически не хотят. Причина такого нежелания проста: им кажется, что любые – даже очень красивые – слова не смогут полностью выразить то, что они испытывают.
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