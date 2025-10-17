Астролог назвал знаки Зодиака, которые не умеют «прорабатывать» свои эмоции

Гороскоп / © Credits

Но гораздо более важный вопрос — не наличие моральных травм, а умение их проживать так, чтобы они не оставляли «зарубок» на душе. Астролог Людмил Булгакова назвала знаки Зодиака, которые не умеют «прорабатывать» свои эмоции.

Рыбы

Рыбы, которые в своей жизни, прежде всего, фокусируются на личной жизни, очень тяжело переживают любые непонятки в личной жизни, а уж если речь пойдет о расставании, то и подавно. В таких случаях они не могут совладать с собой и входят в долгий период переживаний, который до конца не проходит даже тогда, когда они встречают новую любовь.

Рак

Раки, как ни странно это прозвучит, любят страдать, поэтому они на подсознательном уровне не отпускают от себя негативные эмоции, переживая их снова и снова. Даже когда неприятное для них событие теряет свою актуальность, и они находят новое, прежнее продолжает, хоть и в меньшей степени, беспокоить их.

Козерог

Козероги создают впечатление закрытых и скупых на эмоции людей, но только самые близки им люди — да и то далеко не все — знают, что на самом деле это совсем не так. Они переживают все, что с ними происходит, но скрывают это от посторонних глаз, загоняя негативные эмоции вглубь, что не лучшим образом сказывается на их душевном здоровье.

