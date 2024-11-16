Астролог назвал знаки Зодиака, которые не умеют радоваться за других

Надо признать, что сочувствовать и поддерживать у многих из нас получается гораздо лучше, чем радоваться за кого-то – тут к гамме испытываемых нами чувств зачастую присутствует зависть. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые не умеют радоваться за других.

Дева

Девы – один из самых ревнивых знаков, при этом они часто ревнуют не к другим людям, а к успеху, которого тем удается достичь. Причем эмоции, которые они при этом испытывают, слишком сильны для представителей такого – внешне холодного – знака, так что им о своих достижениях и рассказывать не стоит.

Козерог

Козероги во всем хотят быть первыми, и касается это прежде всего и их профессии, на которой они готовы дневать и ночевать, только бы достичь этого результат несмотря ни на что. Как в таком случае можно радоваться тому, что кто-то осуществил твою месту раньше тебя? Представителям знака это не удается.

Телец

Тельцы, категорически не выносят того, что кто-то обладает тем, чего – по какому-то недоразумению – нет у них самих. Поэтому не стоит ждать от них одобрения удачной покупки или надеяться, что они порадуются назначению подруги на новую должность – вряд ли им удастся выдавить из себя хотя бы улыбку.

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