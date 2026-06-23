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Астролог назвал знаки Зодиака, которые не умеют шутить
Чувство юмора является одним из самых важных в жизни — оно позволяет нам относительно легко даже самые серьезные испытания.
Вот только далеко не всем оно свойственно, и если одни не понимают чужих шуток, то другие не способны рассмешить ни себя, ни других.
Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые не умеют шутить.
Телец
Тельцы — люди солидные и основательные, поэтому шутки зачастую считают лишней — и совершенно бесполезной — тратой времени, особенно если они касаются каких-то основополагающих моментов — работы, денег, семьи. Тут они, как говорится, и сами шутить не станут, и другим не дадут.
Козерог
Козероги по своему характеру слишком серьезны, чтобы шутить. При этом чужой юмор они прекрасно понимают и ценят, но вот сами не станут терять драгоценное время на придумывание реприз — по их мнению, его можно потратить с гораздо большей пользой — например, на работу.
Водолей
Водолеев отличают недюжинные творческие способности, позволяющие им создавать настоящие произведения искусства во всех его сферах — за исключением юмора. На их взгляд, шутить на тему своей деятельности — заведомо занижать ее ценность, а на этот они добровольно пойти не могут.
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