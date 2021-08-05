Астролог назвал знаки Зодиака, которые не умеют слушать

С такими людьми очень сложно разговаривать – они не слушают того, что говорят им другие.

Вы можете бесконечно втолковывать все, что считаете нужным до них донести, но они, казалось бы, выслушав сказанное, задают вопрос, показывающий, что они пропустили все мимо ушей. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые не умеют слушать.

Овен (21.03 – 20.04)

Овны не отличаются терпением, поэтому просто не в состоянии выслушивать то, что говорят им окружающие – они уверены, что время уходит впустую, а ведь они могли бы так много сделать. К тому же представители знака, подобно Юлию Цезарю, часто делают несколько дел одновременно, поэтому просто не успевают за ходом мыслей – и слов – собеседника. Лучший способ заставить их услышать себя – посадить напротив и не давать отвлекаться на посторонние дела.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Близнецы не столько не умеют, сколько не любят слушать, поскольку предпочитают говорить сами. Причем заставить их молчать так же сложно, как заткнуть фонтан – слишком уж серьезный напор. Собеседник необходим представителям этого знака только для того, чтобы внимательно слушать и с готовностью поддакивать, но уж никак не для того, чтобы что-то говорить. Поэтому тем, кто хочет, чтобы его выслушали и уж тем более посочувствовали, стоит выбрать кого-нибудь другого.

Водолей (21.01 – 18.02)

Водолеи не склонны выслушивать других просто потому, что им очень быстро становится скучно – особенно если собеседник говорит не то, что они хотели бы услышать. В таком случае они – на волне своих мыслей – улетают очень далеко от места событий, и их не сразу удается вернуть обратно. И даже спустившись с места на землю, представители одного из самых легкомысленных знаков зодиакального круга не сразу понимают, где они находятся и что там делают.

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