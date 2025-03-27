Астролог назвал знаки Зодиака, которые не умеют спорить

Истину о том, что в споре рождается истина, мы знаем давно и – кстати и некстати – часто ее повторяем.

Но забываем при этом о том, что, как и любой вид общения, спор –это искусство, которым владеет далеко не каждый из нас. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые не умеют спорить.

Овен

Овны считают спорт соревнованием, в котором важно не переубедить, а перекричать собеседника. Они не заботятся о том, чтобы запастись доказательствами и доводами, а горячатся, повышают голос и могут даже обидеть собеседника, который не хочет с ними соглашаться.

Стрелец

Стрельцы вступают в спор азартно и активно – они уверены, что партнер сразу же согласиться с ними, а когда этого не происходит, расстраиваются так, обижаются и перестают что-либо доказывать, считая: зачем вообще что-либо выяснять, если их тут не ценят по достоинству.

Рак

Раки вообще предпочитают не спорить: они «сканируя» людей, они быстро определяют, кто придерживается другой точки зрения, и не обсуждают с ними темы, которые могут стать предметом для обсуждения. Если же их сознательно втягивают в спор, они предпочитают отмалчиваться.

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