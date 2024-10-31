Категория
Леди
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Астролог назвал знаки Зодиака, которые не умеют строить долговременные отношения

Астролог назвал знаки Зодиака, которые не умеют строить долговременные отношения

Прогноз астролога / Фото: Credits

Вступая в отношения, мы, как правило надеемся на то, что они продлятся максимально долго. 

Но там случается далеко не всегда, причем, препятствуют долгим и счастливым союзам как внешние обстоятельства, так и внутренняя неготовность работать над укреплением чувств, а в некоторых случаях и нежелание это делать. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые не умеют строить долговременная отношения. 

Стрелец

Стрельцы нуждаются в постоянной смене впечатлений – именно это принуждает их постоянно отправляться в путешествия в поисках новой «картинки». Касается такой жизненный подход и личной жизни представителей знака, которые не могут долго жить с одним партнером. 

Овен 

Овны очень быстро теряю интерес к любым жизненным процессам – от работы до отношений с близкими людьми. За яркой вспышкой заинтригованности обязательно следует спад, который приводит к охлаждению чувств и, как следствие, расставании. 

Водолеи 

Водолеи, как самый творческий знак Зодиака, нуждаются в постоянном источнике вдохновения, поэтому, как только нынешний партнер перестает их в этом смысле радовать, они тут же начинают искать – и, как люди привлекательные во всех отношениях – находят ему замену. 

Читайте также:

Провокации, подкупы и угрозы войной: как Россия вмешивается в выборы в Грузии и Молдове!

Провокации, подкупы и угрозы войной: как Россия вмешивается в выборы в Грузии и Молдове!

Похожие темы:

Следующая публикация