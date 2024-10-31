Астролог назвал знаки Зодиака, которые не умеют строить долговременные отношения

Вступая в отношения, мы, как правило надеемся на то, что они продлятся максимально долго.

Но там случается далеко не всегда, причем, препятствуют долгим и счастливым союзам как внешние обстоятельства, так и внутренняя неготовность работать над укреплением чувств, а в некоторых случаях и нежелание это делать. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые не умеют строить долговременная отношения.

Стрелец

Стрельцы нуждаются в постоянной смене впечатлений – именно это принуждает их постоянно отправляться в путешествия в поисках новой «картинки». Касается такой жизненный подход и личной жизни представителей знака, которые не могут долго жить с одним партнером.

Овен

Овны очень быстро теряю интерес к любым жизненным процессам – от работы до отношений с близкими людьми. За яркой вспышкой заинтригованности обязательно следует спад, который приводит к охлаждению чувств и, как следствие, расставании.

Водолеи

Водолеи, как самый творческий знак Зодиака, нуждаются в постоянном источнике вдохновения, поэтому, как только нынешний партнер перестает их в этом смысле радовать, они тут же начинают искать – и, как люди привлекательные во всех отношениях – находят ему замену.

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