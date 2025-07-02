Астролог назвал знаки Зодиака, которые не умеют торговаться

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Не зря на восточных базарах отказ от этого процесса зачастую воспринимается торговцами как оскорбление, которого покупатели стараются не допускать. Но как быть, если ты не обладаешь необходимыми для него умениями и навыками? Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые не умеют торговаться.

Лев

Львы, считающие себя — и не без оснований — особами королевской крови, уверены, что торговаться, пытаясь сбить цену, зазорно: они, даже будучи стесненными в средствах, могут себе позволить заплатить столько, сколько им скажут, да еще и «накинуть» при этом некоторую сумму.

Стрелец

Стрельцам торговаться неудобно. Представители знака только кажутся на все сто процентов уверенными в себе, а на самом деле очень зависят от чужого мнения и, как следствие, осуждения. В таких случаях они боятся, что продавец подумает, будто бы у них мало денег, поэтому не оспаривают цену.

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Рыбы

Рыбам торговаться зачастую мешает присущая им застенчивость: им кажется, что, пытаясь занизить цену, они обращают на себя всеобщее внимание, а им этого хочется меньше всего — проще заплатить столько, сколько просят, и как можно быстрее убраться восвояси.

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