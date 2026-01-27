- Дата публикации
Астролог назвал знаки Зодиака, которые не умеют устанавливать причинно-следственные связи
Ничто в нашей жизни не происходит просто так — к любому событию приводит целая цепочка причинно-следственных связей.
Правда, далеко не все понимают, что каждый поступок влечет за собой другие, и исход взаимосвязанных действий не всегда можно предсказать.
Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые не умеют устанавливать причинно-следственные связи.
Овен
Овнов «губит» их торопливость, из-за которой они часто совершают поспешные — спонтанные и непродуманные — поступки. В результате, они просто не успевают подумать о том, к чему может привести то или иное их действие, а уж на то, чтобы связать между собой события, произошедшие с большим временным промежутком, у них просто не хватает терпения.
Близнецы
Близнецы часто становятся жертвами присущей их знаку двойственности: когда они что-то делают, им кажется, что такой поступок в сложившейся ситуации — единственно верный. При этом практически сразу же они понимают, что сглупили, но, поскольку ошибку не исправить, под влиянием второй своей субличности делают вид, что так и надо.
Лев
Львы всегда пребывают в восхищении собой и, как следствие, своими поступками. Они совершают самые разные — порой совершенно неожиданные — действия, которые часто приводят к не самым приятным результатам. Вместо того чтобы выяснить причины случившегося, представители знака только руками разводят: как же так вышло?
