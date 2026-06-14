Астролог назвал знаки Зодиака, которые не умеют уступать

Гороскоп / © Credits

Реклама

Невозможно все время стоять на своем — иногда нужно понимать и принимать и чужую точку зрения, особенно если она имеет под собой основания, но, обладают таким умением далеко не все.

Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые не умеют уступать.

Телец

Тельцы — самые главные упрямцы зодиакального круга, любая уступка для них — чего бы она при этом ни касалась — признание своего поражения, а его они нем могут допустить нигде — ни в профессиональном отношении, ни в личной жизни. Они стремятся выглядеть победителями всегда и во всем, иногда — даже в ущерб самим себе.

Реклама

Дева

Девам важно всегда — в любом конфликте или споре — оказываться правыми, а для этого, на их взгляд, все средства хороши. Даже понимая, что ошиблись, они будут упорно стоять на своем, потому что иначе им придется признать, что они сглупили, а это пошатнет их авторитет — прежде всего, в их собственных глазах.

Козерог

Козероги никогда и никому не уступают из-за намерений, которые они считают исключительно благими. Представители знака — на их взгляд — точно знают, как лучше поступить в каждом конкретном случае, поэтому будут наставить на собственном решении до последнего: компромиссы им категорически не подходят.

Читайте также:

Новости партнеров