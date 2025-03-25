Астролог назвал знаки Зодиака, которые не умеют вести себя в общественных местах

Каким бы замкнутыми домоседами мы ни были, избежать мест массового скопления людей нам все равно не удастся.

Мы все время находимся на людях, даже если просто идем в магазин или гуляем в парке, вот только далеко не все знают, что можно и чего нельзя делать в такой ситуации. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые не умеют вести себя в общественных местах.

Стрелец

Стрельцы – самый позитивный и оптимистичный знак Зодиака, но при этом они чересчур эмоциональны и несдержаны, поэтому могут размашисто жестикулировать, громко разговаривать и смеяться – неудивительно, что они вызывают недоумевающие взгляды у окружающих их людей.

Телец

Тельцы в любых условиях думают, прежде всего о своем комфорте, и если правила поведения в обществе им в этом смысле мечтают, они легко ими пренебрегут. При этом они не испытывают никаких неудобств: им все равно, как они в таком случае выглядят в глазах окружающих.

Водолей

Водолеи часто пренебрегают правилами поведения общественных местах, считая их формальностью, которая не стоит того, чтобы тратить на нее силы. Тем более, что у ни всегда есть масса дел, которые гораздо важнее, чем соблюдение какого-то никому не нужного политеса.

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