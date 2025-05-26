Астролог назвал знаки Зодиака, которые не умеют вовремя отпускать любимых людей

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Содержание Дева Близнецы Рак

Главное в случае разрыва с человеком, который еще совсем недавно был — или хотя бы казался — родным и близким, отпустить его. Только так можно освободить место для новой любви, но не каждому из нас это удается. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые не умеют вовремя отпускать любимых людей.

Дева

Девами в случае расставания с близким человеком часто руководит присущее им чувство противоречия. С одной стороны, он им вроде бы уже и даром не нужен, а с другой — они не могут отдать кому-то того, кого они еще вчера считали своим, так что расставание с представителями знака — и это необходимо учесть — легким не будет.

Близнецы

Близнецы к любому жизненному моменту относятся неоднозначно, и расставание с любимым человеком в этом смысле — не исключение. В такие периоды они как будто бы находятся на своеобразных «качелях»: сегодня кричат, что не хотят больше видеть своего партнера, а уже завтра буквально хватают его за полы одежды, умоляя не уходить.

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Рак

Раки очень трепетно относятся ко всему, что имеет отношение к их семье, поэтому вырваться из их объятий — как в прямом, так и в переносном смысле — очень трудно. Они будут устраивать «показательные выступления», закатывать истерики и угрожать покончить жизнь самоубийством, но не отпустят того, кого любят, даже если он уже не любит их.

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