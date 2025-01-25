Астролог назвал знаки Зодиака, которые не умеют зарабатывать деньги

Как известно, работаем мы не только для морального удовлетворения, но и для заработка – всем нам надо на что-то жить.

Правда, у каждого это получается по-своему: у одних деньги буквально прилипают к рукам, а от других «бегут» со всех «ног». Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые не умеют зарабатывать деньги.

Стрелец

Стрельцы, несмотря на свойственную им уверенность в себе, слишком доверчивы и простодушны, а в любом бизнесе такие качества недопустимы – тут надо доверять, но проверять. К тому же, представители знака непрактичны и нерасчетливы, неудивительно, что деньги идут мимо их рук.

Лев

Львы абсолютно уверены, что зарабатывать – не их царское дело, поэтому они никогда не будут ставить прибыль во главу угла, предпочитая получать подарки от людей и судьбы. Возможно, именно поэтому материальные блага в большом количестве буквально падают им на голову.

Скорпион

Скорпионам скучно думать о деньгах – на их взгляд, они не могут быть целью человеческой жизни и деятельности – только побочным их продуктом. Поэтому представители знака предпочитают заниматься тем, что им интересно, а материалное вознаграждение на заставит себя долго ждать.

Читайте также: