Астролог назвал знаки Зодиака, которые не умеют жить для себя

Но чаще всего мы говорим так, когда имеем в виду приоритете собственных интересов над интересами окружающих. Казалось бы, таким умением от рождения должен обладать каждый человек, но на самом деле это не так. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые не умеют жить для себя.

Рыбы

Рыбы, в общем, вполне эгоистичные люди — то есть, чаще думают о себе, чем о других, но только в том случае, если речь не идет о любимом ими человеке. В таком случае они могут забыть обо всем, что касается их самих, и жить только его интересами, считая это не повинностью, а удовольствием.

Рак

Раки не умеют жить для себя, ставя интересы близких им людей — родителей, братьев и сестер, любимого человека и — особенно! — детей — выше собственных. В течение всей жизни — от начала до финала — они живут для других, поскольку именно так понимают свое предназначение.

Козерог

Козероги обладают гигантским чувством долга, поэтому всю жизнь берут на себя ответственность за других людей: едва став взрослыми, они уже заботятся о ком-то — например, о пожилых родителях. Ну а уж когда они создают свою семью, ничего другого для них просто не существует.

