Астролог назвал знаки Зодиака, которые не верят гороскопам

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Содержание Козерог Телец Лев

Они бывают самыми разными — кратковременными и долгосрочными, общими и персонализированными, но самое главное, что в них мы можем найти ответ на важный для нас вопрос. Тем не менее есть и те, кто — по самым разным причинам — не читает звездные прогнозы. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые не верят звездным прогнозам.

Козерог

Козероги перебегают гороскопами, поскольку верят только в себя. Представители этого знака — неисправимые материалисты и трудоголики, они уверены, что все в нашей жизни решается не на небе, а на Земле, а добиться необходимого можно только упорным и настойчивым трудом.

Телец

Тельцы люди приземленные — в хорошем смысле этого слова: они твердо стоят ногами на земле, и в их картине мира нет места ничему, что можно воспринять как мракобесие, а гороскопы они воспринимают именно так. Время от времени они их даже читают, но всерьез не принимают никогда.

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Лев

Львы проживают свою жизнь с уверенностью, что им подвластно все. Очень часто такая жизненная установка их не подводит — они действительно справляются с возникающими на их пути вызовами самостоятельно — в помощи звезд, на их взгляд, они совершенно не нуждаются.

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