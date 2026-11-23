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При этом у каждой из сторон будут свои- убедительные — доводы, которые довольно трудно опровергнуть, тем более, что каждый все равно останется при своем мнении.

Астролог Людмила Булгакова называла знаки Зодиака, которые не верят в судьбу.

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Близнецы

Близнецы к такому понятию ак судьба относятся иронично и скептически. Они гордятся своим умением решать любые проблемы, поэтому мысль о том, что в их планы может вмешаться кто-либо, пусть даже и сами высшие силы, кажется им смешной и абсурдной. «Ну, конечно, во всем виновата судьбинушка», — смеются они над теми, кто не справился с объективными обстоятельствами, правда, ровно до той поры, пока сами не прочувствуют на себе удары этой самой судьбы.

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Лев

Львы настолько уверены в своей всесильности, что не считают конкурентом даже судьбу — на их взгляд, человек сам решает, что и как должно произойти в его жизни, опираясь при этом исключительно на свои силы и способности. И надо признать, что в большинстве случаев они действительно справляются со всеми вызовами, перед которыми ставит их действительность. Тем не менее, случается и по-другому, когда далеко не все факторы им удается предусмотреть и преодолеть, и тогда они меняют свое мнение- правда, только на время.

Водолей

Водолеям законы не писаны во всех отношениях, и их взаимоотношения с судьбой в этом смысле — не исключение. Представители знака уверены, что — в силу своей уникальности и присущей им креативности — переиграют кого угодно. Фатализм существует для других, более простых = средне статистических — людей, которые ни в чем не могут соперничать с ними. Разумеется, как и в любом другом случае, такое легкомыслие можно проявлять до определенного времени, а затем даже таким самоуверенным людям приходится признать: судьба существует.

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