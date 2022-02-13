Астролог назвал знаки Зодиака, которые не заморачиваются с этикетом

Что такое этикет – набор социальных навыков, знание которых крайне важно, или пережиток прошлого, без которого в наше время вполне можно обойтись?

Кто-то ходит на специальные курсы, благодаря которым знает, какая одежда уместна для разных жизненных случаев, до которого часа уместно звонить другому человеку и какой нож использовать для рыбы, а кто-то считает это бесполезной тратой времени. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые не заморачиваются с этикетом.

Телец (21.04 – 21.05)

Тельцы считают, что не стоит разводить церемонии, поскольку это никому не нужно, а им – в первую очередь. Более того, зачастую представители знака нарочно нарушают правила этикета, чтобы эпатировать окружающих – им кажется, что таким образом они привлекают к себе внимание окружающих. Ну а чаще всего им просто лень придерживаться многочисленных правил, поскольку это требует определенного вложения энергии, а они ее экономят.

Лев (23.07 – 21.08)

Львы, считающие себя королевскими особами, как ни странно чаще всего отказываются соблюдать этикет, поскольку, на их взгляд, все эти правила про "поклоны и реверансы" писаны не для них, а для тех, кто стоит несколькими ступеньками ниже на социальной лестнице. Они считают, что соблюдать их – не царское дело, поэтому не стоит удивляться, если на деловой встрече представители знака поведут себя как на утреннике в детском саду.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Стрельцы не являются осознанными и намеренными нарушителями этикета, более того, они в большинстве случаев ведут себя в полном соответствии с его нормами. Но время от времени воспитание дает сбой, и они начинают вести себя, нарушая нормы поведения: например, откладывают нож и едят одной вилкой, жуют на улице или усаживаются за стол в гостях без приглашения хозяйки. Но чаще всего это не более чем исключение: если им нужно произвести хорошее впечатление, они вспоминают все правила этикета и ведут себя соответственно.

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