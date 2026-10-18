Астролог назвал знаки Зодиака, которые не ждут от жизни приятных сюрпризов

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В зависимости от того, на что мы себя настраиваем, мы и получаем «ответ» от Вселенной — хороший или плохой. Поэтому психологи так настоятельно рекомендуют настраивать себя на позитив, но в соответствии с их подсказками действуют не все.

Астролог Людмила Булгакова назвал знаки Зодиака, которые не ждут от жизни приятных сюрпризов.

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Рак

Раки в зодиакальном круге играют роль плаксивых Пьеро, которые любят жаловаться на свое материальное положение, здоровье и, как следствие, жизнь в целом. Они все время ждут плохого, поэтому очень часто его и получают, а поскольку бытие определяет сознание, они снова оказываются в аналогичной ситуации — получается замкнутый круг.

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Козерог

Козероги — как самый практичный знак Зодиака — прекрасно понимают, в какой ситуации и на что они могут рассчитывать. Они не строят пустых иллюзий, рассчитывая на то, чего нет и быть не может, зато очень хорошо понимают, где есть объективные причины для счастливых перемен в их жизни.

Дева

Девы не ждут от жизни приятных сюрпризов, не потому что являются нытиками или циниками, просто они умеют делать чудеса собственными руками. Представителей знака нельзя назвать волшебниками, напротив — они очень трезво и четко понимают, что и как нужно сделать, чтобы любая сказка стала для них былью.

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