Астролог назвал знаки Зодиака, которые недооценивают себя

Психологи прожужжали нам все уши, говоря о необходимости любви и уважении к самим себе.
Значимость их моральных установок никто не умаляет, но любить себя удается не всем – есть и те, кто категорически не имеет этого делать. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые недооценивают себя.
Рак
Раки готовы всех себя отдать окружающим их людям – прежде всего, родным и близким, считая при этом, что их усилия на этом пути ничего не стоят. Он уверены, что каждый поступил бы на их месте точно так же, хотя на самом деле с их самопожертвованием вряд ли кто-то может сравниться.
Водолей
Водолеи, которым звезды с лихвой отпускают разнообразные – особенно творческие – таланты, редко верят в то, что они одарены сверх меры. Мания величия у представителей знака встречается редко, поэтому они уверены: нечто подобное смогут создать и другие, если возьмутся за дело.
Стрелец
Стрельцы только кажутся самоуверенными людьми, на самом деле в душе они недооценивают себя, считая, что ничем не отличаются от других, поэтому и поводов для гордости ил довольства собой у них нет, да и вообще возноситься над другими некрасиво и зазорно.
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