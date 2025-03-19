Астролог назвал знаки Зодиака, которые недооценивают себя

Психологи прожужжали нам все уши, говоря о необходимости любви и уважении к самим себе.

Значимость их моральных установок никто не умаляет, но любить себя удается не всем – есть и те, кто категорически не имеет этого делать. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые недооценивают себя.

Рак

Раки готовы всех себя отдать окружающим их людям – прежде всего, родным и близким, считая при этом, что их усилия на этом пути ничего не стоят. Он уверены, что каждый поступил бы на их месте точно так же, хотя на самом деле с их самопожертвованием вряд ли кто-то может сравниться.

Водолей

Водолеи, которым звезды с лихвой отпускают разнообразные – особенно творческие – таланты, редко верят в то, что они одарены сверх меры. Мания величия у представителей знака встречается редко, поэтому они уверены: нечто подобное смогут создать и другие, если возьмутся за дело.

Стрелец

Стрельцы только кажутся самоуверенными людьми, на самом деле в душе они недооценивают себя, считая, что ничем не отличаются от других, поэтому и поводов для гордости ил довольства собой у них нет, да и вообще возноситься над другими некрасиво и зазорно.

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