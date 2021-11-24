Астролог назвал знаки Зодиака, которые нельзя подчинить своей воле 

Тем, кто любит "укрощать" находящихся рядом людей, подчиняя их своей воле, стоит помнить о том, что не со всеми такая миссия выполнима.

Случается, что никакие способы манипуляций не работают, и человека никакими ухищрениями невозможно заставить сделать то, чего он не хочет. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые невозможно подчинить своей воле.

Водолей (21.01 – 18.02)

Водолей – самый свободолюбивый знак Зодиака, даже намек на то, что его принудят поступить вопреки их воле, вызывает у них резкое неприятие и, как следствие, возмущение. Так взять их напором не представляется возможным – в таких случаях сила воздействия на них равна силе противодействия. Впрочем, измор и хитрость тоже не дадут манипуляторам возможности добиться своего: в первом случае они только разозлятся и будут гнуть свою линию, во втором – раскусят лжеца и не дадут ему обмануть их.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Близнецы только на вид кажутся легкомысленными, но те, кто хорошо их знают, уверены: они серьезны, упрямы и в любой деятельности – прежде всего профессиональной – нацелены на результат. Никто – при всем желании – не сможет сбить их с пути, по которому они идут – можно и не стараться. При этом действуют представители знака мягко, но уверенно дают понять, что будут действовать так, как наметили, так что переубедить их невозможно, и больше к этой теме не возвращаются.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Стрельцы буквально сотканы из противоречий, поэтому принуждать их к чему-либо – напрасный труд: любое действие, которое они сочтут моральным насилием, заставит их включить механизм сопротивления – просто так, из принципа. Представители этого знака настолько отрицают все, что им навязывают, что даже рекламные товары не покупают – предпочитают то, что выбрали сами, а не подчиняться чужому вкусу и идти на поводу у корыстного человека.

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