Астролог назвал знаки Зодиака, которые ненавидят расставания

Расставание – особенно если речь идет о близких и любимых людях – процесс, неприятный для всех без исключения.

Тем не менее одни из нас переносят их легче – им удается сконцентрироваться на текущих делах, благодаря которым время в разлуке летит незаметно, а другие – маются каждую минуту, продлевая и увеличивая ее срок. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые ненавидят расставания.

Овен (21.03 – 20.04)

Овны – знак жизнелюбивый и общительный, они не только легко сходятся с людьми, но и привыкают к ним, поэтому любое расставание – даже самое непродолжительное – становится для них настоящей трагедией. Они с нетерпением ждут новой встречи: считают дни, постоянно звонят и пишут сообщения, при этом представители знака совершенно не в состоянии сосредоточиться на работе, поэтому допускают серьезные ошибки. Если они так реагируют на краткосрочную разлуку, что уж тут говорить о судьбоносных расставаниях.

Дева (22.08 – 23.09)

Девы любят анализировать все, что составляет их жизнь, а отношения с другими людьми привлекают их особенное внимание. Мимолетные расставания они переживают спокойно, без особых эмоций, а вот к серьезной разлуке – причем неважно, кто в этом виноват, они или партнер – относятся с интересом математика. Они тщательно просчитывают все возможные ходы, чтобы понять, можно было его избежать или отношения изначально оказались обреченными. Представители знака не успокоятся, пока не решат такое уравнение, но ужасно этого не любят.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Рыбы, встретив человека, который кажется им их судьбой, привязываются к нему так сильно, что уже не хотят отпускать от себя ни на шаг. Если же возлюбленный, взбунтовавшись, все-таки уходит, представители знака долго не могут с этим смириться. Они постоянно напоминают о себе: пишут, звонят, стараются – если, конечно, это возможно, попадаются на глаза, не понимая – или не желая понимать – того, что таким образом они только еще больше отталкивают от себя любимого человека, ведь их назойливость во многом делает воссоединение невозможным.

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