Астролог назвал знаки Зодиака, которые невозможно приручить

О том, что мы в ответе за всех, кого приручили», мы слышали много раз, но не всегда задумывались над смыслом этих слов.

Впрочем, речь не об этом, а о том, что приручить – то есть, сделать ручным и послушным – можно далеко не каждого человека. Кто-то охотно привязывается к кому-то из близких, а кто-то категорически не приемлет такого положения вещей. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые невозможно приручить.

Водолей

Водолеям никакие законы – в том числе, и отношенческие – не писаны. Он действуют только в соответствии со своим настроением, которое у них меняется резко и неожиданно. Сегодня они могут влюбиться раз и навсегда – во всяком случае им так покажется, а завтра – разорвать отношения и уйти.

Овен

Овны – знак пылкий и пламенный, они быстро увлекаются, но так же быстро разочаровываются в объекте своей страсти В таком случае удержать их рядом с собой практически невозможно, не стоит и пытаться. – они разорвут любые путы и убегут – в буквальном смысле этого слова.

Близнецы

Близнецы непостоянны как ветер, который, как известно, имеет тенденцию постоянно менять вектор своего движения. Человек, которого угораздило влюбиться в них, никогда не могу быть уверены в их чувствах: даже если сегодня они кажутся крепкими, завтра от них может не остаться следа.

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