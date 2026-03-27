- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 676
- Время на прочтение
- 2 мин
Астролог назвал знаки Зодиака, которые ни с кем долго не живут
На продолжительные — в том числе даже очень счастливые — отношения способны далеко не все.
Есть и те, кто — в силу психологических особенностей — не приспособлен к жизни с одним и тем же партнером, поэтому время от времени нуждается в их смене.
Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые ни с кем долго не живут.
Стрелец
Стрельцы, как самый свободолюбивый знак зодиакального круга, страшно не любят, когда кто-то на эту самую свободу посягает. Как только партнер начинает проявлять качества домашнего тирана, они тут же расстаются с ним, практически мгновенно находя ему равноценную замену.
Водолей
Водолеи — в силу присущей им креативности — и дня не могут прожить без новых впечатлений, а их представителям знака в значительной степени предоставляют окружающие их люди, в том числе, и любимые люди. Но стоит им заскучать рядом со своим партнером, как они уходят от него.
Близнецы
Близнецы переменчивы как ветер в поле, который сейчас дует в одну сторону, а через пару часов — совсем в другую. Так и в личной жизни: они не могут долго находиться рядом с одним партнером, что застреляет и расставаться даже с теми, кого, как им кажется, они любят.
