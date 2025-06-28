Астролог назвал знаки Зодиака, которые ни за что не купят подержанные вещи

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Содержание Дева Козерог Близнецы

Старье идет в переработку, после чего из него делают что-то новое, облегчая тем самым «дыхание» планете. Еще одно направление этого движения — посещение секонд-хендов, в которых делают покупки даже весьма состоятельные люди. Но всем ли подходит такая забота об окружающей среде? Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые ни за что не купят подержанные вещи.

Дева

Девы слишком брезгливы для того, чтобы — даже после соответствующей обработки — надевать одежду, которую кто-то носил до них. Они лучше сэкономят и купят новое, что же до экологии, то ее состояние мало волнует представителей знака: они живут по принципу «после нас — хоть потоп».

Козерог

Козероги буквально разрываются между двумя крайностями — страстью к экономии, в которую вполне вписывается покупка подержанных, а, значит, более дешевых вещей, и заботой о своем здоровье, которому они могут повредить — мало ли, кто их носил, и чем этот человек был болен.

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Близнецы

Близнецы, одержимые страстью приобретательства, не часто посещают секонд-хенды, но и совсем от них не отказываются. Правда, они предпочитают приобретать там новые вещи с несрезанными бирками и этикетками, а поношенные оставляют другим покупателям.

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