Астролог назвал знаки Зодиака, которые ни за что не станут искать пару через сайт знакомств

Но не всем — исключительно по субъективным причинам — такой способ устройства личной жизни по душе. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые ни за что не станут искать пару через сайт знакомств.

Стрелец

Стрельцы никогда — или почти никогда — не обращаются на сайты знакомств в поисках партнера, поскольку у них и так отбоя нет от поклонников с самыми серьезными — в том числе и матримониальными — намерениями, так что искать их таким сложным способом у них просто нет необходимости.

Весы

Весы — один из самых романтичных знаков Зодиака, поэтому регистрироваться на онлайн-платформах, а потом часами «листать» анкеты потенциальных близких людей, им банально скучно. Представители знака предпочитают знакомиться в неформальной и возвышенной обстановке.

Телец

Тельцы ценят не только стабильность, но и безопасность, поэтому знакомства с людьми, за которых, как это бывает в интернете, никто не может поручиться, не для них. Они любят знакомиться на работе, через родственников и друзей — так нет риска нарваться на мошенников.