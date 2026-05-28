Астролог назвал знаки Зодиака, которые ни за что не станут следить за любимым человеком

Кому-то об этом рассказывают «доброжелатели», кому-то случайно попадается на глаза неосторожная переписка, а кто-то — при первом подозрении — предпочитает все выяснять самостоятельно, но такой способ получения доказательств неверности подходит не всем.

Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые ни за что не станут следить за близким человеком.

Лев

Львы слишком горды для того, чтобы опуститься до слежки — такой способ получения информации они считают неблагородным, а потому непозволительным. Если же кто-то преподнесет им доказательства неверности любимого человека, медлить они не станут — просто разорвут с ним отношения.

Телец

Тельцы приходят в ужас при мысли о необходимости резких телодвижений: зачем причинять себе неудобства, чтобы в результате еще и узнать что-то для себя неприятное? Представители знака предпочитают остаться дома и провести время с удовольствием, а партнер пусть сам решает, оставаться ему рядом или нет.

Водолей

Водолеи вообще индифферентны к доказательствам измены близкого человека, а уж о том, чтобы выслеживать его, желая поймать на горячем, и речь не идет. На взгляд представителей знака, все должно идти своим чередом, а если он соберется уйти, то ни укорять, ни удерживать его они точно не будут.

