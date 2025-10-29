- Дата публикации
Астролог назвал знаки Зодиака, которые ничего не принимают близко к сердцу
На происходящие в нашей жизни события — в силу самых разных причин — все мы реагируем по-своему.
Одни могут впадать в панику и доводить себя до депрессии, а другие — во всяком случае, со стороны — кажутся совершенно непробиваемыми. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые ничего не принимают близко к сердцу.
Водолей
Водолеи — самый равнодушный и индифферентный знак Зодиака, представители которого наплевательски относятся не только к чужим, но и к собственным проблемам, что является совсем уж удивительным для окружающих, а еще они никогда ни о чем не жалеют.
Дева
Девы обладают редкостным хладнокровием, с которым вполне можно было бы — в случае необходимости — выполнять важные задача в стане врага. Они — совершенно справедливо — полагают, что эмоции только мешают дело, поэтому лучше во всем разбираться на трезвую голову.
Козерог
Козероги уверены, что тратить моральные силы на переживания — нерационально, гораздо лучше посмотреть на проблему с практической точки зрения: так и важный вопрос можно будет решить, и из сложной ситуации выбраться без потерь — в буквальном смысле слова.