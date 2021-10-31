Астролог назвал знаки Зодиака, которые ничего никогда не выбрасывают

Их называют Плюшкиными – по аналогии с известным героем гоголевских "Мертвых душ".

Они хранят все – от чеков из магазинов, которые скапливаются за несколько месяцев, а иногда и за несколько лет, до порванных вещей: пустившие стрелку колготки можно надеть под джинсы, а побитый молью свитер – на дачу. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые никогда ничего не выбрасывают.

Дева (22.08 – 23.09)

Дева является рекордсменом накопительства – они никогда ничего не выбрасывают. Соображение, которым они при этом руководствуются, звучит просто и ясно: "А вдруг пригодится?" И, надо признать, они действительно часто находят применение вещам, которые другие давно отправили бы на помойку. Например, удачно вписывают в современный образ мамину кружевную блузку или бабушкин ридикюль, за что получают массу комплиментов от окружающих.

Телец (21.04 – 21.05)

Тельцы, которые считают главным своим достоинством умение твердо – обеими ногами – стоять на земле, не в состоянии расстаться с вещами, которые, на их взгляд, являются качественными и надежными, да к тому же еще и, несмотря на свой "преклонный" возраст, работающими без перебоев. Они искренне не понимают, зачем менять такие хорошие вещи на современные, которые сломаются через пару месяцев. И тот факт, что их кладовка в связи с этим часто напоминает лавку древностей, их совершенно не смущает.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Стрельцы – как бы старательно они это ни скрывали – в глубине души являются романтиками, о чем красноречивее всего рассказывают предметы, которые они бережно хранят. Среди их "богатств" можно найти билет в Париж, куда они летали более десяти лет назад, валентинку, подаренную парнем, с которым они давно расстались, и засохшая роза из свадебного букета подруги, вырванного в неравной борьбе у других претенденток. Вы скажете, хлам? Представители знака говорят: приятные воспоминания о канувших в лету счастливых событиях.

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