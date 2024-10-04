Астролог назвал знаки Зодиака, которые ничего никому не прощают

С обидами так или иначе сталкивается каждый из нас – трудно прожить жизнь, не столкнувшись с чьим-то недоброжелательством.

Вот только реагируют все чужие – злобные – выпады по-разному: одни уже на следующий день забывают о случившемся, а другие долго носятся со своими обидами, припоминая их как себе, так и тем, кто, как им кажется, задел их за живое. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые никому ничего не забывают.

Телец

Тельцы при всем своем внешнем добродушии самый злопамятный знак Зодиака, в чем на собственном опыте могут убедиться те, кто на свою беду умудрились – нарочно или нечаянно – нанести им обиду. Представители этого знака не только не забудут то, что было сказано или сделано их неприятелем, но и обязательно отомстят, выбрав удачный момент.

Рак

Ракам не хватает смелости для того, чтобы дать отпор тем, кто их оскорбил, но поскольку сама обида при этом никуда не девается, представители знака не могут придумать ничего лучше, как носиться с ней – как курица с яйцом. Более того, они холят и лелеют связанную с ней горечь, но и делают все, чтобы о ней не забыть – например, записывают обидные слова.

Дева

Девы любят коллекционировать обиды, запоминая все случившееся в тончайших деталях и не забывают о них, даже спустя годы. Люди, которые в чем-то перед ними провинились, с удивлением узнают, что представители знака не только припоминают им неосторожные слова и поступки, но и цитирую все сказанное много лет назад слово в слово.

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