ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
195
Время на прочтение
2 мин

Астролог назвал знаки Зодиака, которые ничем не проймешь

Порог чувствительности у каждого из нас индивидуален, поэтому каждый из нас по-своему реагирует на раздражители.

Автор публикации
Фото автора: Мила Королева Мила Королева
Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Кто-то способен разрыдаться в финале телевизионной мелодрамы, а кого-то не тронет даже серьезные проблемы и неприятности, происходящие в жизни друга или близкого человека. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которых ничем не проймешь.

Близнецы

Близнецы настолько заняты перипетиями собственной — как правило, двойной — жизни, что на сочувствие ближним их уже просто не хватает. На чужие неприятности представители знака обращают внимание только тогда, когда это может грозить неприятностями им самим, а этого допустить они никак не могут.

Водолей

Водолеи остаются равнодушными к чужим жизненным кризисам не по злобе, а в силу присущих им психологических особенностей. Представители знака настолько сильно погружаются в собственный внутренний мир, что не в состоянии оценить силу и степень переживаний других людей — им они, если можно так выразится, не болят.

Дева

Девы — скупой на эмоции и, одновременно, эгоистичный знак, представители которого мало интересуются проблемами других людей, даже если речь идет об их близких. И при этом они не забудут прочитать им лекцию о том, почему пострадавшие заслужили такое к себе отношение со стороны окружающих их людей и даже самой судьбы.

Читайте также:

Дата публикации
Количество просмотров
195
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie