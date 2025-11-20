Астролог назвал знаки Зодиака, которые ничем не проймешь

Гороскоп / © Credits

Реклама

Кто-то способен разрыдаться в финале телевизионной мелодрамы, а кого-то не тронет даже серьезные проблемы и неприятности, происходящие в жизни друга или близкого человека. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которых ничем не проймешь.

Близнецы

Близнецы настолько заняты перипетиями собственной — как правило, двойной — жизни, что на сочувствие ближним их уже просто не хватает. На чужие неприятности представители знака обращают внимание только тогда, когда это может грозить неприятностями им самим, а этого допустить они никак не могут.

Водолей

Водолеи остаются равнодушными к чужим жизненным кризисам не по злобе, а в силу присущих им психологических особенностей. Представители знака настолько сильно погружаются в собственный внутренний мир, что не в состоянии оценить силу и степень переживаний других людей — им они, если можно так выразится, не болят.

Реклама

Дева

Девы — скупой на эмоции и, одновременно, эгоистичный знак, представители которого мало интересуются проблемами других людей, даже если речь идет об их близких. И при этом они не забудут прочитать им лекцию о том, почему пострадавшие заслужили такое к себе отношение со стороны окружающих их людей и даже самой судьбы.

Читайте также: